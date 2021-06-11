Китайские власти получили право закрывать технологические компании

В Китае приняли закон, который ужесточает контроль за хранением данных, пишет Bloomberg. Теперь у технологических компаний, которые неправильно хранят или обрабатывают «ключевые государственные данные», могут отозвать лицензию. Также власти получили право закрыть предприятие или назначить штраф до 1,6 миллиона долларов.

Наказать могут за обработку данных за рубежом, передачу или предоставление информации иностранным правоохранительным органам без разрешения китайских властей. Закон вступит в силу с 1 сентября. Эксперты отмечают, что это еще один удар по технологическим гигантам.

Закручивание гаек со стороны правительства Китая продолжается уже несколько месяцев. Противоречия властей и предпринимателей усилились из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма с национальным регулятором в области информационных технологий.

За этим последовал срыв IPO дочерней организации Alibaba, запреты для сотни приложений и сервисов, которые якобы несут угрозу личным данным жителей.

При этом обилие технологических компаний, стремящихся выйти на биржу, названо одним из главных преимуществ экономик США и Китая над европейской. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey,