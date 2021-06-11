Российский бизнес стал оптимистичнее

Российский средний и крупный бизнес стал оптимистичнее по сравнению с концом 2020 года, следует из результатов опроса, проведенного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, выдержки из которого приводит РБК.

Опрос проводился среди финансовых директоров компаний. 56 процентов из них оценили перспективы своего бизнеса как оптимистичные. Пессимистичными их назвали лишь четыре процента респондентов, что стало рекордно низким показателем с 2015 года.

В предыдущий раз, в декабре 2020 года, доли оптимистично и пессимистично настроенных топ-менеджеров распределялись как 46 и 21 процент соответственно. По словам авторов исследования, большая часть представителей среднего и крупного бизнеса считает кризис, вызванный пандемией коронавируса, преодоленным.

«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — говорится в исследовании. Там же отмечается, что российские компании в целом адаптировались к высокому уровню неопределенности.