ФСБ раскрыла многомиллионные махинации в филиале крупного российского банка

Сотрудники ФСБ раскрыли многомиллионные махинации во владимирском филиале Россельхозбанка, фигурантом уголовного дела стала бывшая заместительница директора регионального подразделения кредитной организации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области.

Спецслужбы расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении менеджера крупного российского банка по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По версии следствия, в 2013 году обвиняемая от лица Россельхозбанка заключила с частной компанией кредитный договор. Заем выдавался под залог 199 земельных участков во Владимирской области общей стоимостью 60 миллионов рублей.

Замдиректора банка распорядилась, чтобы подчиненные приостановили процедуру государственной регистрации земли. Таким образом, она действовала в интересах заемщика, намеревавшегося вывести участки из-под обременения. Банк остался без обеспечения выданного кредита.

В результате компания продала землю в апреле 2017 года, а затем ее признали банкротом. Кредитной организации нанесен ущерб действиями своего сотрудника в 60 миллионов рублей.