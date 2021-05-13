Выпускник академии ФСБ получил четыре года за хищение из банка миллиарда рублей

Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний «Пересвет-инвест» Олега Пронина за мошенническое хищение на сумму свыше одного миллиарда рублей из аффилированного банка «Пересвет», полученного в виде кредитов и выведенного за границу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный, являющийся выпускником академии ФСБ, провел в СИЗО почти 2,5 года, поэтому может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Пронин признал вину. Ему предстоит возместить ущерб.

Бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец, скрывшийся за границей, находится в международном розыске.

По данным издания, в 2012 году Пронин получил в «Пересвете» крупный кредит, который был конвертирован в 10,6 миллиона долларов. Эти деньги были перечислены на счет кипрской компании. Афера вскрылась после проверки Центробанка, обнаружившего в «Пересвете» финансовую дыру в 103 миллиарда рублей. Пронин заявлял, что лишь вел переговоры и подписывал документы, но фактически всеми процессами руководил Швец.