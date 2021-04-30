Прокуратура запросила 16 лет колонии для бывшего вице-губернатора Петербурга

Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении 50 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена». Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение также предложило для Оганесяна штраф в размере 60 миллионов рублей. Кроме того, экс-чиновнику могут запретить находиться на госслужбе около семи лет.

По данному делу также проходят руководители компании «Театрально-декорационные мастерские» Владимир Халиф и Григорий Попов, их финансовый сотрудник Елена Ковалева, руководитель «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин и его сын Кирилл Сливкин, директор организации «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц и ее сотрудник Николай Хрипунов. Предполагаемые сроки для них составляют от 4 до 14 лет.

Помимо этих фигурантов, в по делу обвинение также предъявили бывшему заместителю главы комитета по строительству Петербурга Александру Янчику — ему предлагается вынести 14-летний срок отбывания наказания в колонии.

Следственный комитет России (СКР) установил, что в 2014 году было похищено более 50 миллионов рублей при заключении договора между генеральным подрядчиком «Трансстрой» и акционерным обществом ТДМ по поставке видеотабло для стадиона.

По версии следствия, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове Оганесян незаконно привлек ТДМ в качестве субподрядчика. После этого он организовал перечисление фирме аванса в размере почти 50,5 миллиона рублей, которые были похищены через фирмы-однодневки. Следствие считает, что чиновник заведомо знал, что субподрядчик не намерен расходовать деньги на поставку оборудования.