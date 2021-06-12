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Вторую российскую вакцину признали халяльной

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Фото: сайт МЦСиС «Халяль»

Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) «Халяль» при совете муфтиев России выдал российской вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона» статус халяльной, говорится в сообщении на сайте организации.

Как выяснили богословы, компоненты, используемые при производстве вакцины, и технология производства не являются запрещенными к использованию для мусульман. Для исследования они запросили материалы у производителя препарата — государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Это уже вторая российская вакцина, разрешенная для мусульман. В марте препарат «Спутник V» получил одобрение совета старейшин Духовного управления мусульман (ДУМ) России.

О желании проверить вакцины на халяльность, чтобы запретить или разрешить их использование для мусульман, в МЦСиС заявили в январе. Гендиректор центра Айдар Газизов отметил, что такое исследование снимет много проблем и дискуссий в исламском сообществе России.

Ранее сообщалось, что имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой оказалось в списке создателей вакцины «ЭпиВакКорона» наряду с сотрудниками центра «Вектор». Разработчики этой вакцины признают, что оценить ее эффективность стандартными методами невозможно, наличие антител показывают только тесты, разработанные этим же центром.

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