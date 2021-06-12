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Лера Кудрявцева пожаловалась на «ковидный хвост»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о последствиях коронавируса. На своей странице в Instagram она сообщила о симптомах, которые стала испытывать спустя некоторое время после выздоровления.

По словам звезды, у нее такой «ковидный хвост» проявился лишь на третий месяц. Среди проблем со здоровьем Кудрявцева назвала мигрень, апатию и даже панические атаки.

«Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — написала телеведущая.

Кудрявцева переболела коронавирусом в начале 2021 года. Из-за этого ей пришлось отменить поездку в Дубай. По словам телеведущей, незадолго до Нового года заразилась ее дочь Маша. У самой Кудрявцевой заболевание прошло в легкой форме, но последствия до сих пор ощущаются.

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