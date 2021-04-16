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У легко переболевших COVID-19 россиян нашли рубцы в легких

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

У переболевших коронавирусом в легкой форме россиян наблюдаются рубцы в легких, а также выпадение волос, заболевания почек, заявил доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Вирус поражает сосуды, у людей отмечается нарушение памяти, инсульты, инфаркты, заболевания почек. Волосы выпадают, многие жалуются. Это все полгода продолжается», — отметил врач. Он также добавил, что пациенты, которые переболели в легкой форме, жалуются на «гирю в груди» — так проявляют себя рубцы в легких, которые мешают их движению.

По словам специалиста, у привитых людей таких последствий нет. Он заключил, что судить об этом можно, исходя из статистики вакцинации, после которой у людей не находят тяжелых последствий.

Ранее российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что при поражении организма «желудочным ковидом» у человека могут возникать разные боли, в том числе похожие на атаку панкреатита. По словам Болибока, такие боли хорошо купируются спазмалитиками в сочетании с анальгетиками. Требуется достаточно длительный курс диеты, чтобы не провоцировать боли, указал он.

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