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Саммит G7 назвали спокойным из-за отсутствия предложений вернуть Россию

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл во время саммита
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл во время саммита
Фото: Reuters

Саммит стран «Большой семерки» (G7) при президенте США Джо Байдене можно назвать более спокойным, чем это было при экс-лидере Дональде Трампе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, при Трампе встречи стран G7 были похожи на хаос. Байден, напротив, поддерживал честную и спокойную дискуссию.

«Раньше мы все время были на краю пропасти, мы просто старались сохранить "Большую семерку" в целости. Сейчас об этом не нужно беспокоиться», — добавил источник Reuters. Он пояснил, что одной из главных проблем была необходимость говорить о том, что Россия не может вернуться в объединение.

Трамп действительно настаивал на этом: еще летом 2020-го он подтвердил, что хотел бы видеть Россию на следующих встречах G7. Экс-президент уверял, что того требует здравый смысл, поскольку половина обсуждаемых на саммитах вопросов касается Москвы.

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