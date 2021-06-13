Саша Барон Коэн перевоплотился в Бората и написал поклоннику записку

Британский комик Саша Барон Коэн, известный также под именем своего комедийного персонажа Бората, перевоплотился в свое альтер-эго и написал записку поклоннику. Об этом сообщает сайт Distinct Today.

49-летний комик совершал покупки в продуктовом магазине в восточном пригороде Сиднея, когда к нему подошел мужчина, чтобы сделать фото. Несмотря на нежелание фотографироваться, артист решил вручить сыну мужчины утешительный приз — листок бумаги, подписанный его сатирическим альтер-эго Боратом Сагдиевым.

Поклонник комика позже загрузил фото листка в социальную сеть. «Алекс, мне нравится секс. Борат», — говорится в записке. Мужчина остался доволен. «Итак, я подумал о послании для моего сына Алекса, и вот что он написал. Этот человек — легенда!» — прокомментировал он подарок артиста.

Борат — одно из наиболее популярных альтер-эго британского комика. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав 261 миллион долларов при бюджете в 18 миллионов.