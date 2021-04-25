Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за невольное появление в «Борате»

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил «Золотую малину» за невольное появление в фильме «Борат-2» Саши Барона Коэна. Видео с объявлением лауреатов было опубликовано на YouTube-канале организатора Razzie Channel.

Джулиани получил звание худшего актера второго плана.

«Руди Джулиани с двумя номинациями — худший актер второго плана и худшая экранная постановка, за свое жуткое камео в роли самого себя в фильме "Борат-2"», — говорится в сообщении на сайте Razzie Awards.

В картине Коэна были использованы фрагменты постановочного интервью с Джулиани. В своей сцене адвокат Трампа дает интервью дочери Бората Тутар, которая выдает себя за журналистку. После этого он приглашает ее к себе в номер, где похлопывает девушку по спине, а также просит дать ему номер телефона и адрес. Затем в комнату врывается персонаж Саши Барона Коэна в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

Джулиани написал на своей странице в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом.

«Золотую малину» в номинации «Худший фильм» получила картина «Абсолютное доказательство» 2021 года (Absolute Proof) о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США.

22 марта Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Комедия Саши Барона Коэна «Борат 2» получила награду за лучший адаптированный сценарий.

Ранее в марте стало известно, что Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Шварценеггер боролся за звание худшего актера второго плана с Брюсом Уиллисом («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайей ЛаБафом («Выбивая долги»), Чеви Чейзом («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»).