Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием

Просмотр фильмов является отдельным направлением в психотерапевтической практике, благодаря которому специалисты помогают людям справиться с проблемами, рассказал РИА Новости психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

Он отметил, что большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, которые некоторым кажутся неразрешимыми. А киносеанс может подсказать человеку путь для поиска самостоятельного ответа.

Специалист указал, что для наполнения жизни радостным контентом подойдут комедии. Чтобы найти ответ на вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе и близости, можно посмотреть «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб завтрак». Людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, Хачатурян посоветовал посмотреть «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар». А такие фильмы, как «Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1», покажут людям, что они не одиноки в своих проблемах.

22 марта Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список победителей премии Writers Guild Awards опубликован на сайте организации. Приз за лучший оригинальный сценарий был присужден фильму Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Награду за лучший адаптированный сценарий получила комедия Саши Барона Коэна «Борат 2». Среди сериалов приз за лучший драматический сценарий ушел «Короне», комедийным телешоу года стал ситком «Тед Лассо». Награду за лучший эпизод в мультсериале получил «Конь БоДжек» за 12-ю серию шестого сезона «Ксерокопия ксерокопии».

В сентябре 2020 года «Бюллетень кинопрокатчика» назвал главных российских актеров десятилетия. Список возглавили Данила Козловский и Светлана Ходченкова.