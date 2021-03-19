Актер Арнольд Шварценеггер выразил готовность возглавить борьбу с инопланетянами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

Ранее в марте стало известно, что Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Шварценеггер поборется за звание худшего актера второго плана с Брюсом Уиллисом («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайей ЛаБафом («Выбивая долги»), Чеви Чейзом («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»).

«Тайна печати дракона» — фильм Олега Степченко, сиквел «Вия», в котором Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер исполнили эпизодические роли. Китайская компания China Film Group выступила сопродюсером ленты.