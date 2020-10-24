Арнольд Шварценеггер перенес операцию

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Он рассказал о своих ощущениях на своей странице в социальной сети Twitter.

Актер выразил благодарность врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан. «Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — подписал опубликованные фотографии Шварценеггер.

В 2019 году Арнольд Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции на сердце. Артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.