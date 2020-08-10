Пратт и Шварценеггер стали родителями

Писательница Кэтрин Шварценеггер родила первенца от актера Криса Пратта. О том, что пара стала родителями, сообщил ET Online.

Это первый ребенок в семье. Его пол и имя пока не раскрываются.

Пара поженилась в июне 2019 года, а их отношения начались летом 2018-го. 30-летняя Кэтрин — старшая дочь 73-летнего актера и политика Арнольда Шварценеггера, который впервые стал дедом. О том, что Шварценеггер беременна, стало известно в апреле 2020-го.

41-летний Крис Пратт известен по таким фильмам, как «Стражи Галактики», «Мир юрского периода», «Мстители: Война бесконечности» и «Пассажиры».