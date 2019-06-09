Дочь Шварценеггера вышла замуж

Старшая дочь кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Юнис Шварценеггер, вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта. По данным издания People, церемония бракосочетания прошла на частном ранчо в Калифорнии 8 июня.

На свадьбу съехались близкие друзья и родственники пары, в том числе разведенные родители 29-летней невесты — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Со стороны 39-летнего жениха присутствовал шестилетний сын Джек от первого брака. Пратт развелся с актрисой Анной Фарис в августе 2017 года. Писательница Кэтрин вышла замуж впервые.

Несмотря на предпринятые меры безопасности, журналистам удалось сделать несколько фотографий со свадьбы. На снимках Шварценеггер была в приталенном белом платье со шлейфом, рядом с ней находился Пратт в классическое черном костюме.

Пара начала встречаться летом 2018 года, познакомившись благодаря матери Кэтрин. В январе 2019 года Крис Пратт и Кэтрин Юнис Шварценеггер обручились.

Крис Пратт известен по таким фильмам, как «Стражи Галактики», «Мир юрского периода», «Мстители: Война бесконечности», и «Пассажиры».

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