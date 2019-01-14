Пратт и Шварценеггер обручились

Голливудский актер Крис Пратт обручился с 29-летней Кэтрин Юнис Шварценеггер, дочерью кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера. Об этом Пратт объявил в Instagram в понедельник, 14 января.

«Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты ответила "да"! Я с нетерпением жду нашей свадьбы», — написал 39-летний актер.

Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go! 💍🙏♥️ Фото опубликовано @prattprattpratt

Как сообщает People, Пратт и Шварценеггер начали встречаться в июне 2018 года, познакомившись благодаря матери Кэтрин, журналистке Марии Шрайвер.

Кэтрин — первая дочь Арнольда Шварценеггера и Шрайвер. Она родилась в 1989 году. Ее родители расстались в 2011-м.

Крис Пратт известен по таким фильмам, как «Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», «Мстители: Война бесконечности», и «Пассажиры».

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