Линдси Лохан сравнила себя с Путиным

Актриса Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным во время ее нового шоу на MTV. Она прокомментировала этот эпизод изданию The Hollywood Reporter.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело касается денег и бизнеса», — сказала Лохан своему коллеге. Она призналась, что сравнение с президентом России было излишним. По ее словам, она не знала, что именно хотела этим сказать.

Новое шоу носит название «Пляжный клуб Линдси Лохан» и рассказывает о том, как актриса готовится к открытию собственного ночного клуба на острове Миконос в Греции. Лохан набирает команду помощников, которые должны будут выполнять ее указания и помогать ей управлять заведением.

В сентябре Линдси Лохан ударили во время визита в Москву. Она получила по лицу, когда приблизилась к семье с двумя детьми на улице — предположительно, сирийским беженцам. По ее словам, мужчина и женщина собирались продать детей.

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