Лобода поскандалила в московском аэропорту

Клопс. Ru / YouTube

Украинская певица Светлана Лобода отчитала сотрудницу московского аэропорта Шереметьево за плохой сервис. Об этом сообщает портал «Клопс».

Как рассказал очевидец конфликта, причиной недовольства певицы стало отсутствие сопровождения до вип-зала. По его словам, Лободу должны были встретить у паспортного контроля по прилете в Москву, однако этого не произошло, и она была вынуждена идти пешком.

В ходе общения с сотрудницей Шереметьево певица использовала матерные выражения, а также пообещала привлечь знакомых, чтобы разобраться в ситуации. После этого она ушла вместе со своим охранником.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что хочет получать за свои деньги «четкое и правильное» обслуживание.

24 октября сообщалось об экстренной госпитализации Лободы. Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

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