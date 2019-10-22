Шварценеггер оказался на грани смерти из-за шестой операции на сердце

Актер Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время проведения шестой операции на сердце. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что в марте 2018 года звезде заменили легочный клапан. Несмотря на возникшие проблемы, процедура завершилась успешно.

Сам 72-летний артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.

«Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений», — поделился Шварценеггер.

В начале октября актер приехал в Россию и принял участие в форуме Synergy Global Forum, который проходил в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия у него спросили, согласен ли он с мнением, что россиянки обладают самой выдающейся внешностью. Шварценеггер назвал это выражение справедливым, а также похвалил жительниц страны за ум, талант и одаренность.

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