Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что в России живут самые красивые женщины. Об этом сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости» в пятницу, 4 октября.

Во время мероприятия Synergy Global Forum, проходившего в Санкт-Петербурге, у звезды спросили, согласен ли он с мнением, что россиянки обладают самой выдающейся внешностью. «Это выражение справедливо и не случайно», — заявил артист.

Он добавил, что жительницы России могут похвастаться и другими положительными качествами: «Все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные».

В конце сентября Шварнеггер опубликовал фотографию с сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД России. После этого российские подписчики атаковали страницу кинозвезды. «Шеврон-то русский на плече», — написал один из пользователей. «До полковника уже сын дослужился», — добавил второй. «Кристофер одет в мундир полиции России, да еще в звании полковника! Это, наверное, дед вспомнил фильм "Красная жара" (Арнольд Шварценеггер сыграл в кинокартине главную роль — прим. «Ленты.ру»), типа : "какие ваши доказательства?"» — процитировал культовую фразу из боевика еще один комментатор. Некоторые предположили, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

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