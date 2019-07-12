Трамп внезапно заявил о смерти Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Об этом сообщил корреспондент Yahoo News из Белого дома Хантер Уокер в своем Twitter-аккаунте.

Журналист процитировал слова политика, который сказал: «Арнольд Шварценеггер... Знаете что? Он умер. Я был там». Реакция звезды «Терминатора» была незамедлительной. «Я все еще здесь. Хотите сравнить налоговые декларации?» — написал 71-летний артист в Twitter.

После этого Уокер пояснил, что президент США внезапно признал актера мертвым во время обсуждения популярного американского реалити-шоу «Кандидат». До 2015 года Трамп был ведущим этой программы, а в 2017 году эту должность занял Шварценеггер, однако покинул проект сезон спустя.

В марте 2018 года Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Артисту необходимо было заменить клапан катетером. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего врачи приняли решение срочно прооперировать звезду на открытом сердце.

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