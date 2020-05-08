Актер Арнольд Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и разыграл пользователей сети. Он опубликовал шуточное видео в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.

«Растяжка так же важна, как и пампинг», — подписал ролик Шварценеггер.

Из-за распространения COVID-19 Шварценеггер просит подписчиков оставаться дома и регулярно рассказывает о том, как проходит его изоляция. Так, в марте артист поделился видео, на котором он ест из одной тарелки с ослом Лулу и пони по кличке Виски. Животных заинтересовал салат, который находился в тарелке бывшего губернатора Калифорнии. Позднее он также показал, как играет с Лулу в шахматы.

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