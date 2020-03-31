Изолировавшийся Шварценеггер поиграл в шахматы с ослом

Актер Арнольд Шварценеггер, изолировавшийся из-за пандемии коронавируса, опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото c ослом Лулу.
Артист рассказал, что поиграл с питомцем в шахматы, при этом признавшись, что Лулу нельзя назвать хорошим партнером в этой игре. «Если вы откладывали что-то вроде обучения шахматам с семьей, то сейчас используйте для этого время, которое вы обычно проводите вне дома», — призвал он.
Из-за распространения COVID-19 Шварценеггер просит подписчиков оставаться дома и регулярно рассказывает о том, как проходит его изоляция. Так, ранее в марте артист поделился видео, на котором он ест из одной тарелки с Лулу и пони по кличке Виски. Животных заинтересовал салат, который находился в тарелке бывшего губернатора Калифорнии.
Актер также публиковал ролик, в котором учил свою собаку Черри мыть лапы. «Так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга», — пояснил он. Шварценеггер заявил, что сам моет руки не реже 50 раз в день не менее 20 секунд.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения