Видео: schwarzenegger / Instagram

Актер Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис. Видео с новым питомцем он выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист заходит в помещение вместе с небольшим ослом, а рядом идет пони. «В это раз я привел Лулу», — написал Шварценеггер.

Как сообщает Daily Mail, миниатюрная лошадь по кличке Виски также принадлежит артисту. Ранее он уже публиковал посты, в которых рассказывал, что иногда ходит на работу с пони, так как офис придерживается pet-friendly-политики.

В начале октября Арнольд Шварценеггер приехал в Россию и принял участие в форуме Synergy Global Forum, который проходил в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия у него спросили, согласен ли он с мнением, что россиянки обладают самой выдающейся внешностью. Актер назвал это выражение справедливым, а также похвалил жительниц страны за ум, талант и одаренность.

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