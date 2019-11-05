Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг

Актер Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипедах с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Было фантастически увидеть мою подругу и одну из моих героинь Грету Тунберг на прошлой неделе. Мы прокатились на велосипедах по Санта-Монике, и я был так рад познакомить ее с моей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!» — написал 72-летний артист.

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16-летняя шведка с синдромом Аспергера считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она стала известна после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре этого года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

В октябре Шварценеггер признался, что чуть не умер во время проведения шестой операции на сердце. В марте 2018 года ему заменили легочный клапан.

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