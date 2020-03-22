Шварценеггер поел с ослом и пони из одной тарелки

Актер Арнольд Шварценеггер, изолировавшийся дома из-за пандемии коронавируса, поел с одной тарелки с живущими у него пони по кличке Виски и мини-ослицей Лулу. Видео совместной трапезы он разместил в Instagram.

Животных заинтересовал салат, который ел бывший губернатор Калифорнии. Первой к хозяину подошел Виски и положил голову прямо возле тарелки. Шварценеггер поделился с ним листом салата, после чего происходящим заинтересовалась Лулу, которая также подступила вплотную к тарелке. Актер угостил и ее. Затем он поделился еще одним листом салата с Виски, но тот не успокоился и лизнул тарелку хозяина.

«Это мое», — обратился актер к питомцу, смеясь и слегка отпихнув его рукой.

Из-за распространения коронавируса Шварценеггер призывает подписчиков оставаться дома и регулярно делится видео о том, как проходит его изоляция. Актер проводит время с домашними животными, тренируется и читает книги.

15 марта он разместил ролик, в котором учил свою собаку Черри мыть лапы. «Так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга», — добавил актер.

США стали третьей в мире страной по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились.

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