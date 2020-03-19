Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл на пианино с котом и покорил интернет

Актер Энтони Хопкинс, изолировавшийся дома из-за пандемии коронавируса, сыграл на пианино с котом и опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

«Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки 🤷🏼‍♂️», — написал артист. Его ролик покорил интернет — за сутки он собрал более 398 тысяч лайков. Аналогичный пост на его странице в Facebook понравился 141 тысяче пользователей.

82-летний Энтони Хопкинс — лауреат премии «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». Он также известен по таким лентам, как «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Самый быстрый Indian».

15 марта актер Арнольд Шварценеггер снял на видео, как учит свою собаку по кличке Черри мыть руки. Он добавил, что «так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга» в рамках борьбы с коронавирусом.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 222,6 тысячи человек. Свыше 9,1 тысячи заболевших умерли, еще 85 тысяч вылечились.

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