Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл на пианино с котом и покорил интернет

Актер Энтони Хопкинс, изолировавшийся дома из-за пандемии коронавируса, сыграл на пианино с котом и опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
«Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки 🤷🏼♂️», — написал артист. Его ролик покорил интернет — за сутки он собрал более 398 тысяч лайков. Аналогичный пост на его странице в Facebook понравился 141 тысяче пользователей.
82-летний Энтони Хопкинс — лауреат премии «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». Он также известен по таким лентам, как «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Самый быстрый Indian».
15 марта актер Арнольд Шварценеггер снял на видео, как учит свою собаку по кличке Черри мыть руки. Он добавил, что «так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга» в рамках борьбы с коронавирусом.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 222,6 тысячи человек. Свыше 9,1 тысячи заболевших умерли, еще 85 тысяч вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения