Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера

Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.

На полуминутном ролике Хопкинс под музыку машет руками, трясет головой и строит рожи.

Видео сопровождается подписью «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть».

Сэр Филип Энтони Хопкинс — британский и американский актер, кинорежиссер, композитор, уроженец Уэльса. Он получил кинопремию «Оскар» за роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» — кинозлодея номер один всех времен по версии Американского института киноискусства.

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