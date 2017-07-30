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«Ганнибал Лектер» стал лицом марки Brioni

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Энтони Хопкинс в съемке Brioni
Энтони Хопкинс в съемке Brioni

Актер сэр Энтони Хопкинс, прославившийся ролью каннибала доктора Лектера в фильме «Молчание ягнят», снялся в рекламной кампании итальянского бренда мужской одежды класса люкс Brioni. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

79-летний актер позирует на черно-белых снимках в классических костюмах марки, в черной рубашке без галстука, в кашемировом пальто и в твидовом пиджаке с небрежно наброшенным на шею кашне с пейслейским узором. Съемку провел фотограф из Лос-Анджелеса Грегори Харрис (Gregory Harris).

Филип Энтони Хопкинс — британский и американский актер, кинорежиссер, композитор, уроженец Уэльса. Рыцарь-бакалавр ордена Британской империи (1993). Известен по роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера (картины «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон»). Член Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA, с 2008 года). Лауреат премии «Оскар» (за фильм «Молчание ягнят», 1992), четырех премий BAFTA и двух «Эмми». В 2003 году стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

Компания Brioni основана в 1945 году в Риме. Пост креативного директора бренда с июня 2017 года занимает Нина-Мария Ницше. Среди знаменитых клиентов бренда — актеры Джеймс Белуши, Аль Пачино, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. В 2016 году лицами коллекции бренда стали музыканты рок-группы Metallica.

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