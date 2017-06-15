Дизайном костюмов Brioni начнет заниматься Ницше

Итальянский модный дом Brioni назвал имя нового креативного директора. Им стала Нина-Мария Ницше. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

К свои обязанностям она приступила с четверга, 15 июня. На посту она сменила Джастина О'Ши. Карьеру дизайнера Ницше начала в Maison Margiela, где проработала более 20 лет, а затем перешла в Vetements.

Компания Brioni основана в 1945 году в Риме. Среди знаменитых клиентов бренда — актеры Джеймс Белуши, Аль Пачино, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Летом 2016 года Brioni запустил рекламную кампанию, главными действующими лицами в которой стали музыканты из группы Metallica. Для съемок Джеймс Хетфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо надели смокинги, а также представили модели солнцезащитных очков из новой коллекции.

В конце мая 2017 года модный дом представил коллекцию на летний сезон. Самым актуальным фасоном стал комплект из пиджака с высокими лацканами на двух пуговицах и узких брюк. Костюмы представлены в бежевом, нежно-голубом и светло-сером тонах.