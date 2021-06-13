Россияне назвали главные причины опозданий

Россияне чаще всего опаздывают на работу или учебу (46 процентов), говорится в исследовании «Ситимобил» и ResearchMe. Об этом пишет RT.

Также треть опрошенных признаются, что реже всего приходят вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Еще 15 процентов опаздывают из-за задержки электричек, автобусов и троллейбусов.

Главной причиной своих опозданий почти половина (41 процент) россиян называют общественный транспорт. На втором месте — автомобильные пробки (30 процентов).

Среди других причин опоздания опрошенные назвали нежелание вставать рано утром (16 процентов), перегруженное расписание дня (16 процентов) и длительные сборы (13 процентов). Также каждый десятый россиянин опаздывает, поскольку провожает в детский сад или школу, а еще 4 процента — из-за того, что гуляют с питомцами перед уходом.

Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, оказалась Москва (53 процента). Второе место делят Краснодар и Ростов-на-Дону. Далее идут Уфа, Казань и Нижний Новгород. При этом самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.

Ранее российские путешественники рассказали, что чаще всего не успевают в отпуске на завтрак в отеле — в этом признались 32 процента опрошенных. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что почти каждый четвертый россиянин (23 процента респондентов) не успевает на самолет или поезд. Также некоторым туристам не удается получить хорошие места в самолете, так как они пропускают начало онлайн-регистрации — об этом заявило 15 процентов путешественников.