В НАТО отказались доказывать причастность России к инциденту с самолетом Ryanair

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть данные разведки, доказывающие возможную причастность России к инциденту с самолетом Ryanair, принудительно севшим в аэропорту Минска 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Столтенберга британской радиостанции Times Radio.

«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства», — сказал Столтенберг.

Также он отметил, что Россия — одна из немногих не осудила действия белорусского руководства после вынужденной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

По словам главы НАТО, отношения между альянсом и Россией сейчас находятся в самой низкой точке со времен окончания холодной войны.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о якобы находившемся на борту взрывном устройстве.

После посадки белорусскими властями был задержан находившийся на борту основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Страны ЕС расценили случившееся как эпизод воздушного пиратства и запретили белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС, а европейским — над территорией Белоруссии.