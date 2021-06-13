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Раскрыты подробности о сбросившей с шестого этажа дочь россиянке

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Кадр: страница «Подслушано Самара» во «ВКонтакте»

Прабабушка девочки, которую мать свесила из окна шестого этажа в целях воспитания, раскрыла подробности о россиянке. Ее слова приводит «КП».

Оказалось, что женщина с 16 лет состояла на учете в психбольнице. Бабушка россиянки также заявила, что у внучки были некоторые проблемы. «Быть может, на ее поведение влияла травма, полученная при рождении», — сказала она, отметив, что несколько раз пыталась забрать правнучку, ссылаясь на то, что женщина психически нездоровая.

По словам прабабушки погибшей девочки, женщина вела разгульный образ жизни — выпивала и часто меняла мужчин. Она жалеет, что вовремя не смогла забрать малышку и винит себя в случившемся.

8 июня сети появилось видео, на котором слышно, как девочка кричит: «Боюсь я!» На это обращает внимание прохожий и пытается помочь, но через несколько секунд ребенок падает с шестого этажа.

Позднее стало известно, что накануне происшествия женщина уехала в ночной клуб, где, как сама призналась, зарабатывала проституцией. Ее трехлетняя дочь находилась в квартире всю ночь одна. Около шести утра она вернулась домой пьяной и разбудила девочку, та начала капризничать, и мать решила напугать дочь, свесив ее из окна балкона.

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