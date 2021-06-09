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Раскрыты детали убийства кричавшей «боюсь, боюсь» из окна 6-го этажа девочки

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: страница «Подслушано Самара» во «ВКонтакте»

Раскрыты детали убийства трехлетней девочки в Самаре, мать которой свесила ее из окна 6-го этажа в целях воспитания. Новые подробности публикует сайт РЕН ТВ.

По информации телеканала, накануне происшествия женщина уехала в ночной клуб, где, как сама призналась, зарабатывала проституцией. Ее трехлетняя дочь находилась в квартире всю ночь одна. Около шести утра она вернулась домой пьяной и разбудила девочку, та начала капризничать, и мать решила напугать дочь, свесив ее из окна балкона. Женщина держала ребенка за футболку, но в какой-то момент ткань выскользнула из рук. Девочка упала на асфальт и погибла.

В Следственном комитете Самарской области сообщили, что подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором слышно, как девочка кричит: «Боюсь я!» На это обращает внимание прохожий и пытается помочь, но через несколько секунд ребенок падает с шестого этажа.

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