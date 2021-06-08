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Россиянка сбежала от запрещавшего ей пить мужа по простыням и упала с 9 этажа

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В Санкт-Петербурге 44-летняя жительница упала с девятого этажа при попытке сбежать от мужа, запрещавшего ей пить. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как женщина спускается по связанным между собой простыням. В какой-то момент простыни рвутся и она, ударившись о козырек балкона, падает на землю. Женщина погибла.

Также сообщается, что у россиянки были проблемы с алкогольной зависимостью. В квартире одну ее запер муж, тогда она решила сбежать через окно.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от своего сожителя-тирана. Она приземлилась на балкон соседа, который живет этажом ниже. Инцидент произошел, потому что ее гражданский муж в тот день напился и стал избивать ее.

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