Украинка захотела сбежать из рабства в Подмосковье и выпрыгнула из окна

В Подмосковье 30-летняя Евгения захотела сбежать из рабства и выпрыгнула из окна запертой квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что украинка приехала в Россию 16 мая. Ее пригласила 24-летняя знакомая, которая пообещала женщине хорошие деньги и жилье. В итоге Евгению поселили в Люберцах вместе еще с одной девушкой, однако в скором времени к ним пришли трое мужчин, которые стали угрожать и потребовали отдать паспорта, а затем и вовсе заперли Евгению в квартире.

Женщина рассказала, что после переезда она столкнулась с мафией попрошаек. От нее требовали выпрашивать у прохожих деньги на улицах Москвы, а после все полученные средства отбирали. Евгения решила сбежать и выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, сломав себе два позвонка. В настоящее время она находится в больнице.

Следственный комитет России завел дело о незаконном лишении свободы. Четыре человека задержаны, включая знакомую пострадавшей.

19 мая стало известно, что Следственный комитет проверяет фермеров-скотоводов в Калмыкии, которые позвали россиянина работать пастухом и забрали его в рабство. Они отобрали у мужчины паспорт и средства связи, нередко избивали за провинности. Зарплату ему не платили, иногда оставляли без еды. Все это длилось почти три месяца.