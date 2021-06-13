Назван непригодный для употребления с картофелем продукт

Издание Sohu назвало продукт, который является непригодным для употребления в сочетании с картофелем. Об этом пишет «ИноСМИ».

В материале говорится, что в картофеле много пищевых волокон, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Его регулярное употребление поможет вывести токсины из организма, а также предотвратить запоры.

Содержащаяся в овоще клетчатка может улучшить кожи и благотворно повлиять на кислотно-щелочной баланс в организме женщин, таким образом помогая поддерживать красоту и молодость.

Также в картофеле много глюкозы и различных элементов, которые необходимы для роста и развития детского организма и нормального функционирования взрослого.

Однако картофель нельзя сочетать с некоторыми продуктами, а именно с помидором. Специалисты советуют не класть помидоры при жарке картофеля, иначе это негативно повлияет на усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения.

Ранее диетологи назвали продукт, который является непригодным для употребления в сочетании со свежими огурцами. Специалисты не рекомендуют есть огурцы с арахисом, поскольку это может привести к диарее, дискомфорту и другим проблемам. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.