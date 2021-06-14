Пилот обнаружил пугающую записку от коллеги внутри самолета

Пилот американской авиакомпании Delta Airlines обнаружил пугающую записку, которую оставил его коллега внутри самолета сотни дней назад, в период начала пандемии. Cообщение, опубликованное в Facebook компании, показало неопределенность, которую многие чувствовали в марте 2020 года.

Сотрудник Delta Airlines Крис Деннис (Chris Dennis) оставил записку в кабине самолета, который был припаркован в аэропорту Викторвилл в калифорнийской пустыне 23 марта 2020 года. В тот период часть полетов была прекращена из-за коронавируса, в связи с чем некоторые лайнеры отправили на стоянку.

Спустя 435 дней рукописное письмо нашел его коллега. Данный самолет Delta был передан старшему офицеру Нику Пи (Nick P). «Единственное, чего он не ожидал найти, так это письмо Криса, спрятанное в кабине экипажа», — рассказали в авиакомпании. В Delta отметили, что слова в письме «отражают всю ту неуверенность и все те эмоции, которые мы все испытали в марте 2020 года».

«Привет, пилоты, сейчас 23 марта, и мы только что прибыли из MSP (международный аэропорт Сент-Пол в Миннеаполисе — прим. «Ленты.ру»). Очень страшно видеть столько наших авиалайнеров здесь, в пустыне», — написал Деннис.

Пилот также допустил, что это письмо найдет его коллега из будущего, когда мир изменится к лучшему. «Если вы здесь, чтобы забрать его, значит есть свет в конце туннеля. Удивительно, как быстро все изменилось. Удачного полета на выходе из гаража», — добавил Деннис.

Ранее польская туристка отправила письмо в бутылке, бросив в Финский залив во время поездки в Россию, и получила ответ от нашедшего послание мужчины десять лет спустя.