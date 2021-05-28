Туристка отправила письмо в бутылке и нашла его в России спустя десять лет

Польская туристка отправила письмо в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию и получила ответ от нашедшего послание мужчины десять лет спустя. Об этом она сообщила в своем профиле в Facebook.

По словам Натальи Куновска (Natalia Kunowska), в 2011 году она была студенткой Краковского университета науки и техники и посетила Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена.

«Десять лет назад я со своей подругой загорала на пляже. Тогда нам в голову пришло написать письмо. Мы нашли бутылку, положили его и кинули в море, добавив номер телефона и десятирублевую купюру для привлечения внимания», — поделилась бывшая студентка.

Куновска призналась, что все это время задумывалась о судьбе бутылки с посланием. Она рассказала, что недавно получила сообщение от мужчины по имени Максим, который оказался местным экологом. Тот сообщил, что нашел записку рядом с местом, где она была брошена.

Полька извинилась перед ним за мусор, а в посте приложила фото бутылки с разницей в десять лет.

В 2019 году сообщалось, что пролежавшую почти 30 лет на вершине горы Мус-Хая (Якутия) записку доставили адресату. Жительница Петербурга Анна Цветкова рассказала об истории записки: ее отец Юрий Цветков в 1990 году не смог присутствовать на дне рождения дочери, когда ей исполнилось восемь лет, так как был в экспедиции, поэтому он поздравил дочь в послании.