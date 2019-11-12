Пролежавшую почти 30 лет на вершине горы записку доставили адресату

Жительница Санкт-Петербурга Анна Цветкова рассказала об истории записки, которая пролежала на вершине горы Мус-Хая (Якутия) 29 лет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам петербурженки, ее отец Юрий Цветков в 1990 году не смог присутствовать на дне рождения дочери, когда ей исполнилось восемь лет, так как был в экспедиции. Поэтому он поздравил дочь в послании. Цветкова рассказала, что ее отца уже десять лет нет в живых, и поблагодарила его за записку. «Чудеса случаются и в реальной жизни», — заключила она.

У альпинистов, поднимающихся на гору Мус-Хая есть традиция, согласно которой каждый покоритель вершины оставляет на ней записку. Следующий восходитель снимает ее и оставляет свою и так далее. Однако в записке Юрия Цветкова была просьба не снимать ее, которая исполнялась альпинистами почти 30 лет.

Ранее в понедельник, 11 ноября, стало известно о найденном якутскими альпинистами на горе Мус-Хая письме. Послание было написано жителем Ленинграда 9 августа 1990 года, который посвятил свое восхождение дочери. Альпинист пожелал дочери крепкого здоровья и счастья и предположил, что однажды она сможет подняться на гору и обнаружить его послание.

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