На вершине российской горы обнаружили записку почти 30-летней давности

Якутские альпинисты обнаружили на вершине горы Мус-Хая, Оймяконский район, записку отца дочери, которая пролежала там 29 лет. Видео находки опубликовал в своем YouTube-канале телеканал «Якутия-24».

Письмо было написано жителем Ленинграда 9 августа 1990 года, который посвятил свое восхождение дочери Цветковой Анне. Альпинист пожелал дочери крепкого здоровья и счастья и предположил, что однажды она сможет подняться на гору и обнаружить его послание.

Нашедшие записку путешественники стали разыскивать Цветкову, чтобы передать ей послание отца.

В октябре 2019 года туристка сфотографировалась на фоне фонтана Треви в Риме и обнаружила трогательную сцену на заднем плане. На одном фото видно, как молодой человек делает предложение девушке, а на другом — как они обнимаются, пока Савард-Уэлье позирует перед ними. Савард-Уэлье стала разыскивать незнакомцев, чтобы поделиться с ними кадрами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!