Туристка пустилась на поиски незнакомцев по миру из-за случайной сцены на фото

Туристка сфотографировалась на фоне фонтана Треви в Риме и обнаружила трогательную сцену на заднем плане. Об этом сообщает New York Post.

19-летняя Алисия Савард-Уэлье (Alycia Savard-Ouellet) из Шарлевуа, Канада, решила запечатлеть памятный день своего путешествия. Когда ее знакомый делал кадры, он случайно захватил влюбленную пару, стоявшую у воды. На одном фото видно, как молодой человек делает предложение девушке, а на другом — как они обнимаются, пока Савард-Уэлье позирует перед ними.

На жениха и невесту обратила внимание мать девушки, когда та показывала фотографии по возвращении.

Теперь Савард-Уэлье разыскивает незнакомцев, чтобы поделиться с ними кадрами.

В октябре 2018 года американский фотограф Мэттью Диппел (Matthew Dippel) случайно запечатлел предложение руки и сердца на скале, сделанное в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Диппел назвал место и время события и призвал пользователей соцсетей помочь ему найти героев.

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