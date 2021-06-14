Канье Уэст отписался от Кардашьян на фоне слухов о романе с Ириной Шейк

Американский хип-хоп-артист Канье Уэст отписался от аккаунта в соцсети Twitter, который принадлежит его бывшей супруге, телезвезде и предпринимательнице Ким Кардашьян. Как сообщает BuzzFeed, это произошло на фоне слухов о романе артиста с супермоделью Ириной Шейк.

Отмечается, что рэпер также перестал читать твиты, которые публикуют члены семьи Кардашьян. Точно неизвестно, отписался ли он от аккаунтов до или после своего дня рождения.

Ранее сообщалось, что Уэст отмечал день рождения вместе с Шейк. Утверждалось, что пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Источники подтверждали, что музыкант действительно завел роман с Шейк.

В прошлом Шейк не раз принимала участие в проектах Уэста. В 2010 году она стала героиней видеоклипа на его песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера на Неделях моды в Европе.

В феврале Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака. Сообщалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, звезда попросила мужа о совместной опеке над четырьмя общими детьми. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».