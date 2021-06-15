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Крупнейшим западным банкам отказали в участии в восстановлении Европы

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

Европейский союз не позволит 10 крупнейшим банкам на рынке долговых инструментов заниматься организацией продажи облигаций на сумму почти в триллион долларов. Речь идет о 800 миллиардах евро (970 миллиардов долларов), которые планируется привлечь для восстановления экономики Европы, однако доступ к выгодной сделке закроют банкам, замешанным в антимонопольных скандалах, пишет Financial Times.

Речь идет о таких серьезных игроках, как JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Barclays, также входящих в число крупнейших мировых банков по размеру активов. Им сообщили, что участие для них невозможно из-за прежних скандалов, связанных с недобросовестными действиями на рынке, утверждают знакомые с ситуацией источники.

Банки, которые игнорировали законодательство о конкуренции, не будут приглашены к участию в тендере, объяснил представитель Еврокомиссии. «Комиссия строго намерена убедиться, что организации, с которыми она работает, достойны выступать партнерами Евросоюза», — сказал представитель ведомства.

Список отстраненных от сделки организаций включает семь из 10 крупнейших банков по объему проданных в этом году долговых инструментов на уровне европейского правительства и межгосударственном уровне.

Выпуск облигаций на восстановление экономики, о котором государства Евросоюза договорились в конце прошлого года, сделает Брюссель одним из крупнейших заемщиков региона, отмечает Financial Times. В 2020 году ЕС также поставил рекорд, привлекая заемные средства с помощью облигаций в расчете на помощь экономике в период коронавирусного кризиса.

При этом предполагается, что в этом году 30 процентов облигации будут зелеными. «Международные инвесторы будут знать, что, инвестируя в Европу, они инвестируют в здоровье нашей планеты», — отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле.

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