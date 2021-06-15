Блогерша создала новый купальник из старого и удивила подписчиков

Австралийская блогерша и модель показала способ создать новый бикини из старого и удивила подписчиков. На пост, появившийся в Instagram бренда Tande Swim, обратили внимание в Daily Mail.

Манекенщица Сара Фитч (Sara Fitch) сняла ролик, в котором рассказала, как изготовить новую модель купального костюма. На размещенных кадрах знаменитость берет в руки пару плавок и развязывает узел на одной из их сторон. После этого она надевает их на грудь, имитируя чашки бюстгальтера, перекрещивает завязки под бюстом и скрепляет их по бокам.

В конце видео австралийка демонстрирует полученную вещь. Пользователи сети оценили предложенный лайфхак и поблагодарили блогершу в комментариях под постом. «Очень умно», «Креативно!», «Никогда бы не додумалась до такого», «Крутой способ, спасибо!», «Я точно попробую сделать тоже самое, благодарю», — высказывались юзеры.

В феврале знаменитости полюбили надевать старые бикини вверх тормашками и задали новый тренд. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие звезды.