Россиянка раскритиковала лучший отель Крыма

Российская туристка отдохнула в лучшем отеле Крыма и раскритиковала работу персонала. Отзыв девушки публикует портал TourDom.

Путешественница решила провести отпуск на известном пятизвездочном курорте Mriya Resort & SPA. Прежде всего возмущение постоялицы вызвал уровень обслуживания — она рассказала, что официант в ресторане сделал ей замечание из-за желания заказать второй бокал шампанского.

Кроме того, она пожаловалась на длинные очереди за едой и долгое ожидание уборки в номерах. Отдельно девушка выделила состояние гриля в ресторане — он был настолько грязным, будто «его не мыли месяц».

Позже с туристкой связался представитель гостиницы, поблагодарил за обратную связь, принес извинения за уровень обслуживания и пообещал исправить недочеты.

Портал отмечает, что в последнее время отдыхающие оставляют в основном положительные отзывы об отеле и рекомендуют его для отдыха своим знакомым. «Лучший отель, который мы посещали. Высокий уровень начинается с момента трансфера от аэропорта до выезда из него», — пишут пользователи в сети.

Ранее, в мае, посетившая Крым россиянка рассказала, как ей удалось потратить 40 тысяч рублей «на все». По ее словам, за перелет она заплатила почти девять тысяч рублей, а недельное проживание в бюджетном отеле обошлось в 13 тысяч рублей. Оставшиеся средства ушли на экскурсии, питание, покупку сим-карты и траты на общественный транспорт.