В Москве задержали лосиноостровского маньяка

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании и нападениях на женщин в парке «Лосиный Остров». Об этом во вторник, 15 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, последнее нападение маньяка, о котором известно на текущий момент, произошло в ночь на 15 июня. Подозреваемый набросился на девушку, возвращавшуюся от подруги. Сначала он предложил познакомиться, но получив отказ, попытался ее изнасиловать. Девушке удалось вырваться и спастись в ближайшем подъезде.

10 июня сообщалось, что в течение недели в правоохранительные органы обратились три потерпевшие, которые рассказали, что подверглись нападению неизвестного. Злоумышленник, угрожая расправой, пытался их раздеть и изнасиловать. Но всем им удалось сбежать. Девушки дали одинаковое описание предполагаемого преступника: рост около 170 сантиметров, серая майка, черные шорты и кепка.

А вечером 9 июня две студентки 19 и 20 лет подверглись нападению мужчины с ножом. Он угрожал им оружием и вынудил совершить действия сексуального характера. На вид злоумышленнику было около 25-30 лет. Потерпевшие отметили, что у него были короткие черные волосы. Надругавшись над студентками, мужчина сбежал.