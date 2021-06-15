Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, развелся с женой. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний сын принцессы Анны и его 42-летняя супруга Отем Келли завершили бракоразводный процесс. Им удалось разделить имущество посредством соглашения сторон, документ был заверен Высоким судом Англии и Уэльса.

Питер и Отем объявили о разводе в феврале 2020 года. В официальном заявлении было сказано, что расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит бывшим супругам сохранить дружеские отношения».

Инициатором развода стала жена Филлипса. Источники, приближенные к паре, утверждают, что расставание не связано с тем, что кто-то из супругов завел роман на стороне. Близкий друг Филлипса заявил, что решение жены стало внезапным и тяжелым ударом для внука Елизаветы II.

Питер Филлипс — единственный сын дочери Елизаветы II, принцессы Анны, и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Он занимает пятнадцатую строчку в очереди наследования престола. Так как Филлипс — наследник по женской линии, у него нет титулов и он не исполняет обязанности члена королевской семьи. Ему предлагали титул графа после свадьбы, однако он отказался.