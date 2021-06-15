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Путин не поздравил Трампа с днем рождения

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин не поздравил экс-лидера США Дональда Трампа с днем рождения 14 июня, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это было сложно сделать с точки зрения протокола. «В нынешних американских условиях это очень сложно сделать, поэтому не поздравлял», — добавил официальный представитель Кремля. Песков отметил, что неформального поздравления Трампу с 75-летием со стороны президента России также не последовало.

В октябре 2019 года пресс-секретарь президента России сообщил, что не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, послания по дипломатической почте могут опаздывать.

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